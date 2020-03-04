Обнародованы имена, которыми не рекомендуется называть новорожденных

Обнародованы имена, которыми не рекомендуется называть новорожденных.

В Министерстве юстиции заявили, что с начала года при обращении в органы регистрации, родителям не рекомендовали называть своих малышей именами Сатиа, Мейсан, Вулкан, Лейсан, Тайфун, Мейне, Аурелия и др.

Отметим, что обратившимся гражданам было рекомендовано отдавать предпочтение национальным именам, не называть младенцев труднопроизносимыми, порой нелепыми именами.

Кроме того, для оказания помощи родителям в выборе имен для малышей, Минюстом была создана электронная служба «Значение имен» (http://exidmet.justice.gov.az:8284/VVA/Names), через которую можно получить информацию о значении имени.

| 2020-03-04T18:30:52+00:00 4 марта 2020, 18:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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