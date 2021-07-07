«Мы видели поддержку правительства и народа Пакистана во время 44-дневной Отечественной войны, мы высоко ценим это».

Oб этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Замминистра отметил, что за 30 лет оккупации Армения разрушила на этих землях всю инфраструктуру, были разрушены сотни тысяч домов, сотни больниц, школ и другая инфраструктура:

«Только в этом году правительство Азербайджана выделило 2,2 млрд. манатов на реконструкцию этих территорий. Мы возродим эти территории, вынужденные переселенцы вернутся в свои дома».

Э.Мамедов отметил, что президент Азербайджана пригласил и компании дружественных стран принять участие в процессе реконструкции: «Мы будем рады видеть пакистанские компании в этом процессе».

Заместитель министра отметил, что на освобожденных от оккупации территориях уже дан старт строительству «умных городов» и «умных деревень»: «Размещение жителей в «умной деревне», созданной в Зангилане, ожидается в кратчайшие сроки — в январе следующего года. На этих территориях мы также строим международные аэропорты. Как известно, продолжается строительство аэропорта Физули. Ожидается, что аэропорт откроется 5 сентября этого года».