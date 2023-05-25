За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 200 человек, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров

За день число получивших первую дозу вакцины составило 25, вторую дозу получили 68, бустерную дозу – 105 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 964 544, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 345, вторую дозу получили 4 883 541, бустерную дозу – 3 403 446 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 212 человек.