Нестабильные погодные условия в Азербайджане продолжаются.

Об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, высота снежного покрова в Исмаиллы достигла 30 см, Халтане — 21 см, Губе — 20 см, Алтыагадже — 16 см, Лерике — 15 см, Сарыбаше, Ярдымлы — 14 см, Шабрани — 13 см, Шеки, Билясуваре — 8 см, Гусаре — 7 см, Огузе, Шахбузе, Дашкесане — 5 см, Гобустане — 4 см, Садареке — 3 см, Нахчыване, Агдере, Гёйгёле, Нафталане — 2 см, Барде, Гёйчае, Астаре, Агдаме — 1 см, Сумгайыте — 8 см, Баку — до 2 см.

Количество выпавших осадком в Астаре составило 16 мм, Лерике — 15 мм, Билясуваре — 9 мм, Гахе, Лянкяране — 8 мм, Огузе, Габале — 7 мм, Губе — 6 мм, Нефтчале, Гёйчае — 5 мм, Шахбузе, Исмаиллы, Алтыагадже, Агдаме, Зардабе — 4 мм, Шабрани, Халтане, Шеки, Гобустане, Дашкесане, Гёйгёле — 3 мм, Гедабеке, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне — 2 мм, Нахчыване, Шаруре, Садареке, Нафталане, Гяндже, Шемкире, Балакяне, Загатале, Шамахы, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Джафархане — 1 мм, Сумгайыте — 9 мм, Баку — 3 мм, Маштаге, Бине, Пираллахи — до 1 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2° мороза, в горных районах – 14-17° мороза, в низменных районах – до 3° мороза.