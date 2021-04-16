Обнародован список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список лиц, приглашенных на похороны супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом пишет РИА «Новости».

На церемонии будут присутствовать королева Елизавета II, их четверо детей вместе с супругами, восемь внуков с супругами, племянники королевы — леди Сара Шатто с супругом и граф Сноуден. Кроме того, приглашения получили герцоги Глостерский и Кентский, принцесса Александра, принц Баденский, ландграф Гессенский, принц Филипп Гогенлоэ-Лангенбург и графиня Маунтбаттен.

«Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнит музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским», — говорится в сообщении.

Гости будут соблюдать социальную дистанцию. Это значит, что королева будет сидеть одна.

Шествие стартует 17 апреля в 14:45 (17:45 по бакинскому времен ) у главных ворот замка, завершится оно спустя восемь минут у часовни Святого Георгия. Позже память принца Филиппа почтят минутой молчания.

Затем гроб доставят в церковь для проведения богослужения. Герцога похоронят в королевской усыпальнице часовни, а после кончины его вдовы останки перенесут в место упокоения родителей королевы.