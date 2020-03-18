Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые ночью могут принять интенсивный характер. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки, в горных районах возможен снег. В отдельных восточных районах осадки примут интенсивный характер. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. На отдельных территориях скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.