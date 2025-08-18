Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 18 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем – 27-32° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха: ночью – 70-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем – 31-36°, в горах: ночью – 10-15°, днем – 20-25° тепла.