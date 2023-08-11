Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, погода в Баку и на Абшеронском осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 30-40%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых высокогорных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 16-21° тепла, днем 29-34° тепла.