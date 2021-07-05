Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем 31-34, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем-35-40 процентов.

6 июля в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 35-39, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

6 июля на Абшеронском полуострове слегка порывистый ветер хазри благоприятно скажется для некоторых метеочувствительных людей.

Предупреждение

До 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, в некоторых местах полуострова — до 20-23 м/с. До 7 июля преимущественно в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град. Будет дуть западный ветер, местами порывы усилятся до 18-23 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках.