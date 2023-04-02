Обнародован прогноз погоды на 3 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможен дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 12-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером местами возможны осадки. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.