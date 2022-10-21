Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, порывистый северо-западный ветер сменится днем северо-восточным, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 13, днем — 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 до 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, на горных территориях возможен снег, туман, ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 9-12, днем — 15-19, в горах ночью – 0-3, днем — 3-7 градусов тепла.