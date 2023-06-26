Обнародован прогноз погоды на 27 июня.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем — 30-34° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но в дневное время в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди, местами ливни, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем — 32-37° тепла, в горах ночью — 11-16° тепла, днем — 21-26 ° тепла.