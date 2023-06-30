1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня возможны кратковременные осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки. На отдельных территориях прогнозируются ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 26-31° тепла, в горах ночью будет 7-12°, днем 12-17° тепла.