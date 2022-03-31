Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» в Телеграме.

«Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции еще остается небольшое количество захватчиков.

По данным НАЭК, формируется для движения в сторону беларуси еще и колонна военных рф, которые удерживали в осаде город-спутник ЧАЭС Славутич.

Кроме того, в Энергоатоме отмечают, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые российские военные строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждения.

«Поэтому неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. По этой причине среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда», — отмечают в компании.

Как сообщалось, Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день агрессии – 24 февраля. Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию людей, которые находились там.