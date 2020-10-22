Обломки выпущенной с территории Армении по Сиязани баллистической ракеты упали в море

Сегодня с утра вооруженные силы Армении выпустили три баллистические ракеты в направлении Сиязанского района Азербайджана.
Как передает северное бюро Report, обломки ракет, обезвреженные подразделениями ПВО Азербайджана, упали в Каспийское море.
В настоящее время место, куда упали обломки ракеты, охраняют сотрудники отдела полиции Сиязанского района.
По данным Минобороны, утром 22 октября с территории Армении по территории Азербайджана был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса. Около 07.00 противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязанского района, в районе 09.00 – 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов.
ВС Армении целились в мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Потерь в результате вражеского ракетного обстрела нет.