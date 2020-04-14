Обладание Белым домом или борьба с вирусом – что актуальнее?

Несмотря на то, что именно в США сейчас идет самое быстрое распространение коронавируса, удивительным образом это не сказывается на предвыборной борьбе за президентское кресло. Есть основания считать, что действующему президенту Доналду Трампу теперь противостоит только один соперник — бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Так, например, считает известный ресурс «Медуза», в публикации которого отмечается, что 77-летний Джо Байден остался единственным претендентом на выдвижение в президенты от Демократической партии. Официально его кандидатуру планируют выдвинуть на партийном съезде в августе 2020 года. Это стало ясно после того, как его последний конкурент на праймериз социалист Берни Сандерс объявил о выходе из гонки. Согласно опросам, Байден уверенно опережает Трампа, и эпидемия также работает против действующего президента. Однако отсутствие у Байдена харизмы, преклонный возраст и неверие в него даже в собственной партии могут стать большой проблемой. Чтобы ее решить, ему нужно удачно подобрать кандидата в вице-президенты.

Но и на пути вперед его могут ждать различные подводные камни. Один из них проявился на днях, и скорее всего не без участия его политических оппонентов.

Против вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена выдвинули дискредитирующие обвинения в сексуальных домогательствах. Их озвучила его бывшая помощница Тара Рид. Экс-помощница Джо Байдена обвиняет кандидата в президенты от демократов в сексуальном нападении на нее в начале 90-х, когда он был сенатором.

В интервью агентству Associated Press Тара Риде утверждала, что нападение произошло весной 1993 года в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

Но заместитель руководителя кампании Байдена и директор по коммуникациям Кейт Биддингфилд отвергла эти обвинения и заявила, что бывший вице-президент «посвятил свою общественную жизнь изменении культуры и законов о насилии над женщинами». «Что очевидно в этом утверждении: это неправда. Этого совершенно не происходило», — сказала она.

Однако весной 2019 года Рид и еще семь женщин обвинили политика в нежелательных прикасаниях и Байден тогда вину признал — он сказал, что будет более внимателен к личному пространству других людей.

И история с Рид, видно, не единственный аргумент, который собирается использовать в борьбе против Байдена предвыборный штаб Трампа. Выясняется, что нынешний хозяин Белого дома намерен обвинять своего политического оппонента в излишней мягкости по отношению к Китаю. Об этом Axios рассказали члены команды Трампа, ответственные за его предвыборную кампанию.

Пандемия коронавируса, источник которой эпидемиологи локализовали на рынке животных в Ухане, еще больше разожгла общественный гнев в отношении Пекина и сделала подобные выпады более резонансными, согласно опросам.

Социолог предвыборного штаба Трампа Джон Маклафлин назвал Китай «одним из множества слабых мест Джо Байдена», заявив, что избиратели «ужаснутся», узнав о критике ограничения на въезд в США граждан Китая со стороны Байдена.

«Джо Байден неоднократно открыто заявлял, что Китай не является экономической угрозой, которую следует воспринимать всерьез, — это или преднамеренная слепота, или профнепригодность», — заявил Тим Муртаг, директор по коммуникациям в предвыборной команде Трампа.

Тут же последовал ответ со стороны спикера избирательной кампании Байдена Эндрю Бэйтса, который заявил, что Трамп «игнорировал предупреждения со стороны множества американских экспертов и купился на уверения Китая в успешном сдерживании инфекции, одновременно преуменьшая угрозу».

Кроме того, члены команды Байдена обвиняют Трампа в сокращении финансирования государственной исследовательской программы Predict, которая занималась отслеживанием потенциальных пандемий, включая те, которые могут быть вызваны коронавирусами. Исследования касались в том числе Китая.

А согласно последним соцопросам, наиболее вероятный номинант на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден сохраняет электоральный перевес над президентом Дональдом Трампом. По результатам исследования Monmouth University, кандидатуру Байдена поддерживают 48% респондентов, а Трампа — 44%.

Впрочем, вопрос спорный. Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Время еще есть. Хотя на общенациональном уровне у Байдена пока более значимое преимущество над Трампом, исход выборов, скорее всего, будет зависеть от того, кто осенью вырвется вперед в нескольких колеблющихся штатах.