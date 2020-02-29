Обесцененный ресурс: сможет ли Минтруда защитить работников от переработок?

Больше отдыхать или больше зарабатывать? Для многих наших граждан этот вопрос не стоит — им приходится работать больше положенного по закону времени, не получая за это денежной компенсации.

Президент страны Ильхам Алиев недавно заявил о необходимости бороться с эксплуатацией работников. Он отметил, что предпринимателей, которые заставляют работников трудиться больше положенных 8 часов в день, надо наказывать.

По закону страны человек должен трудиться не более 40 часов в неделю.

В настоящее время Минтруда и соцзащиты населения готовит предложения по осуществлению контроля над соблюдением норм рабочего дня, и в ближайшее время предложения будут представлены правительству. После одобрения министерство определит механизм такого контроля, об этом сообщает oxu.az.

Нет никакой необходимости готовить какие-то специальные предложения и разрабатывать дополнительные документы. Есть закон и его нужно применять. Об этом # заявил глава Лиги трудовых прав граждан Сахиб Мамедов.

А вот в чем, по его мнению, имеется необходимость — так это в новом Трудовом Кодексе или внесении существенных поправок в имеющийся. Надо начинать именно с него.

«Сейчас в нем не регулируются разные режимы работы, в частности вахтовый, сменный, гибкий. Мы представили по этому поводу в письменном виде предложения в Минтруда, но пока не получили никакого ответа», –сказал эксперт.

Далеко не везде количество рабочих часов можно регулировать.

«Так, почему, например, в Трудовом Кодексе ничего не говорится о регулировании трудовых отношений в средствах массовой информации, в религиозных, неправительственных организациях? Это сделать сложно, а иногда нереально. Невозможно контролировать рабочее время и во многих фермерских хозяйствах»,– говорит С.Мамедов.

По его словам, надо сначала уменьшить объемы неформального рынка труда. Если у человека переработка, он должен получать овертайм, и это должно быть задокументировано. Должен быть обеспечен государственный контроль, но при условии, что он не будет носить селективный характер.

«Сейчас есть предприятия, в которые сотрудники Минтруда даже зайти не могут, не то, чтобы что-то проверить. Если какие-то предприятия будут над законом, а отыгрываться начнут на предприятиях, за которыми никто не стоит, это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, это просто-напросто несправедливо, и во-вторых, не даст желаемого результата»,– подчеркнул С.Мамедов.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов также не видит смысла в каких-то предложениях по поводу соблюдения норм трудового дня.

«Все четко и ясно прописано в Трудовом Кодексе, и является аксиомой. Но многие работодатели ее игнорируют. Если об этом уже заговорил президент, значит, число жалоб увеличилось, и ситуация ухудшилась»,– считает он.

По его словам, там, где есть профсоюзы, есть коллективное соглашение и профсоюзы осуществляют контроль над соблюдением нормы рабочих часов. Но эксперт признает, что в некоторых местах профсоюзы из-за слабых профсоюзных лидеров не отстаивают интересы работников. Проблема в том, что профсоюзная система в стране такова, что председатель профсоюзной организации зависит от работодателя.

«Однако многие профсоюзы реально защищают работников. Там же, где их нет, люди чаще работают по 10-12 часов вместо 8, и даже в выходные дни»,–продолжает Дж.Исмаилов.

Так, в домах торжеств работники приходят утром, а уходят ночью. В магазинах продавцы работают с девяти утра и до десяти вечера, а то и больше. Переработка у них минимум 3 часа. Работодатели экономят и не хотят брать дополнительную рабочую силу, пользуясь безвыходным положением нанятых людей. Такой беспредел во многих сферах.

По словам эксперта, время работы закреплено в договоре между работником и работодателем. Надо в Трудовом кодексе закрепить ответственность работодателей за нарушение этого документа.

«Трудовая инспекция должна проверять и наказывать в случае нарушений, но в действительности это не делается. Инспекторы Минтруда имеют доступ далеко не на все предприятия, хотя такого быть не должно. Многие объекты принадлежат чиновникам, а они не должны заниматься предпринимательством»,–заявил Дж.Исмаилов.

Контролировать число отработанных часов возможно на госпредприятиях, на которых трудятся не менее 100 человек, говорит глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Там можно ввести карточную систему. Маленьким предприятиям нет смысла это делать, а в сельской местности что-то подобное вообще невозможно.

«Впрочем, я вообще противник карточной системы. Один опоздает на 5 минут и будет оштрафован, другой придет вовремя, но вместо работы будет пить чай и бездельничать, и в отношении него никаких санкций не будет», –говорит эксперт.

Минтруда, по его словам, может устраивать выборочные проверки на предприятиях, чтобы выяснить, не перерабатывают ли там люди. Но это расход человеческих ресурсов, потребуется увеличить штат сотрудников Минтруда, а это опять нагрузка на госбюджет. Самый лучший контроль, как говорит Н.Агаев, внутренний. Надо сделать ставку на просвещение работодателей, чтобы они осознали, что уставший и немотивированный работник пользы им не принесет.