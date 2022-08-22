Объединенные Арабские Эмираты объявили о возобновлении спустя шесть лет работы посла в Иране. Об этом сообщает газета The Guardian.

В МИД ОАЭ заявили, что посол Саиф Мохаммед аль-Зааби «возобновит свои обязанности в посольстве ОАЭ в Исламской Республике Иран в ближайшие дни, чтобы способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений». В министерстве пояснили, что этот шаг направлен на «достижение общих интересов двух стран и региона в целом».

В середине июля советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш призвал к ослаблению региональной напряженности и сообщил о возможном возвращении посла.

ОАЭ понизили свои связи с республикой до поверенного в делах в ​​2016 году в знак солидарности с Саудовской Аравией, объясняя свою позицию «продолжающимся вмешательством Тегерана во внутренние дела стран Персидского залива и арабских государств. Аналогичные шаги предприняли и другие страны Персидского залива, в том числе Кувейт».