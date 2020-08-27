О разнице между «сумасшедшим» и дураком

Однажды Молла Насреддин повез зерно на мельницу. Стоя в очереди, он время от времени пересыпал зерно из чужих мешков в свой. Стоящий рядом мельник заметил это и спросил: «Как тебе не стыдно, Молла, что ты делаешь?». Нисколько не смутившись, Насреддин ответил: «Не обращай внимания, я сумасшедший». Мельник опешил от такого ответа, но решил уточнить: «Если ты сумасшедший, то почему ты не пересыпаешь свое зерно в чужие мешки?». Смерив любопытного мельника презрительным взглядом, Молла Насреддин ответил : «Я сказал, что я сумасшедший, но не сказал же, что я дурак».

Эта притча вспомнилась мне в связи с удивительными заявлениями, которые на своей странице в Фейсбук сделала депутат парламента Армении Наира Зограбян. По сути, она предстала в качестве женского аналога Моллы Насреддина, предлагая всем не обращать внимания на озвучиваемые ею глупости по причине специфической формы «сумасшествия». Но, для начала, я напомню о том, что Генпрокуратура и Служба государственной безопасности распространили заявление в связи с задержанием командира диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся совершить провокацию в направлении Геранбойского района Азербайджана.

В заявлении говорится, что 23 августа около шести часов командир диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении старший лейтенант Гурген Алавердян, 1989 года рождения, был задержан в результате действий подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении. Выявлены обоснованные подозрения в отношении участия Гургена Алавердяна в незаконных вооруженных формированиях в оккупированном в результате агрессии вооруженных сил Армении Кельбаджарском районе, нападениях на военнослужащих, предприятия, ведомства, организации или отдельных лиц Азербайджанской Республики, а также совершении в отношении них актов насилия, повлекших гибель людей, причинение вреда их здоровью, значительный имущественный ущерб или другие общественно опасные последствия, а также в незаконном приобретении, хранении, транспортировке и ношении огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов, в незаконном пересечении 23 августа 2020 года государственной границы Азербайджана по заданию спецслужб Республики Армения с целью сбора путем шпионажа сведений, составляющих государственную тайну, и передачи их Республике Армения с целью использования их в ущерб безопасности нашей страны.

По факту генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 100.2 (ведение агрессивной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Казалось бы, тут все предельно понятно и логично — было преступление, есть и наказание. Ровно также поступила бы армянская сторона, попадись к ней в руки командир диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Азербайджана. Чая, кофе, талонов для усиленного питания, обеспечения услуг со стороны женщин с заниженной социальной ответственностью ему точно бы не предложили. Да и о чем говорить, если более шести лет в армянском плену находятся азербайджанские гражданские лица Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев?! Они были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Арменией Кяльбаджарском районе нашей страны. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных обвинений, выдвинутых марионеточным сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, над нашими соотечественниками было произведено «судилище», в результате которого Д.Аскеров был приговорён к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Азербайджанская сторона все эти годы призывала международное сообщество, в особенности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, соответствующие международные организации и неправительственные организации, повлиять и оказать давление на Армению для скорейшего освобождения наших соотечественников, содержащихся в заложниках, и их воссоединения с членами своих семей. Но все без толку.

И вот после всего этого, увидев пленение не пастуха или иного гражданского лица, а целого командира диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна, выдала пост Н. Зограбян. Знаете, что она лепечет? Что Азербайджан «продолжает грубо нарушать все конвенции по правам человека, к которым присоединился».

Дальше больше. «Заблудившегося на боевом посту офицера выдают за руководителя диверсионной группы, унижают и издеваются над ним», написала она. Это, смею полагать, попытка армянского депутата выдать себя, аки Насреддин, за «сумасшедшего». Потому, что находящийся в трезвом уме армянский политик не может апеллировать к каким-либо конвенциям в условиях продолжающейся почти три десятка лет оккупации азербайджанских земель со стороны РА.

Это звучит смешно и нелепо на фоне игнорирования Арменией 4 резолюций Совбеза ООН, в которых прописано требование о выводе всех ее вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Как бы объяснить Н.Зограбян, чтобы не выставляла свою аргументационную наготу на всеобщее обозрение?! Тут ведь все, казалось бы, просто. Гурген Алавердян не по Северному проспекту Еревана гулял. Стало быть, нет и не может быть заблудшего армянского офицера. Есть пресеченная попытка диверсии. За которую последовало адекватное наказание. А корень всей проблемы, вынужден напоминать Н.Зограбян, в продолжающейся оккупации азербайджанских земель со стороны Армении. Только вот услышав об этой истине, не только она, но и все иные армянские политики, быстро начинают утверждать, что-то близкое к «аргументу» Моллы Насреддина. Мол, мы «сумасшедшие», но не дураки…