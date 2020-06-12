О людях и Марго Симоньян

«Какая же гадость, эта ваша заливная рыба»,- говорил герой фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, Или с легким паром!». Сколько же гадости в словах и поступках главного редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Она никогда не упускала случая попиариться, даже когда имело место трагедия. Так произошло и на сей раз. Эту трагедию обсуждают на всем пространстве бывшего СССР. Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился водитель-курьер из Рязани Сергей Захаров, которого госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где на следующий день он скончался.

Медицинское освидетельствование актера показало, что он был, не только пьян, но и находился под воздействием сильнодействующих запрещенных средств. Утром 9 июня актёру предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сколько в конечном итоге он будет сидеть, решит суд. И мы за эти дни услышали много самого разного по поводу данной трагедии. В который раз с самой лучше стороны, как настоящий интеллигент и просто человек высокой морали и нравственности, проявил себя российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

Он призвал друзей и знакомых актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в Москве, помочь финансово семье погибшего по вине актера мужчины. На своей странице в Facebook писатель обнародовал фото погибшего. «Это Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП. Он жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты… У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», — написал Шендерович. Как видим, он не стал выгораживать Ефремова, он обвинил самого себя, всех друзей актера в том, что случилось.

Высказался по этой теме и публицист Александр Невзоров. К нему можно и нужно относится по разному, как и к каждому из нас, грешных. Но, ведь в данном конкретном случае, он конечно, до невозможности, до ужаса прав. Вон, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Михаил Ефремов должен в полной мере нести ответственность за последствия аварии со смертельным исходом, виновником которой он стал. «Закон один для всех», — изрек Володин. Ему, не называя адресата своего убийственного укола шпагой, ответил Невзоров.

В программе «Невзоровские вечера» на «Эхо Москвы», он заявил: «Я, как человек глубоко безнравственный, не считаю, что перед законом все равны. И не считаю, что все должны быть равные. А вот подобные высказывания про равенство перед законом в России, они вообще указывают на некоторое слабоумие. Вот чего здесь никогда не было, и, я надеюсь, не будет, так это равенства всех перед законом». Он прав и оспаривать эту истину можно только не изучая историю государства российского, не будучи знакомым с произведениями ее великих писателей разного времени, не зная ее нынешние реалии.

Прав Невзоров и в том, что дело Михаила Евремова дало возможность «алкоголикам, ворам, проституткам, холуям, проститутам, расхитителям, жуликам, проходимцам, то есть так называемой элите блеснуть праведностью и благопристойностью и еще как блеснуть – яростно осудить». Имен Невзоров не называл. Но, тут ведь и пальцем указывать не надо, сами вылезают. Вон, к примеру, и мадам Симоньян вылезла. Дочь мастера по ремонту холодильников и продавщицы цветов на рынке, возможно, воздала дань глубоко засевшему комплексу неполноценности и зависти к Ефремову, который является прекрасным актером и сыном великого Олега Ефремова, который вписал свое имя в историю российской культуры не только блестяще сыгранными ролями , но и тем, что был основателем театра «Современник».

Ну а сам Михаил Ефремов сыграл огромное количество ролей в театре и кино. В том числе и Юлия Гусмана в фильме «Парк советского периода». Он был замечателен и неподражаем в каждой, даже небольшой киношной роли. А еще, Михаил Ефремов всегда отличался тем, что доказывал — можно быть свободным человеком в несвободной стране, можно «не петь хором» с поддерживающими очевидное преступление, совершенное его страной. Да, Ефремов был одним из тех, кто не поддержал и осудил аннексию Россией украинского Крыма.

А Марго Симоньян не просто поддержала аннексию Крыма, она была одной из главных лиц, обеспечивающих информационное сопровождение этому преступлению. В итоге, весной 2014 года против руководства Russia Today были введены персональные санкции Евросоюза, а 1 января нынешнего года информагенство Sputnik, принадлежащее RT, прекратило свою деятельность в Эстонии из-за санкций ЕС. Кроме того, не грех вспомнить о том, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование ««Крымский мост». Украдено с любовью»,- в котором утверждается, что Маргарита Симоньян, ее муж Тигран Кеосаян и их ближайшие родственники заработали 46 миллионов рублей на съемках фильма «Крымский мост». Сценарий к картине написала Симоньян, а ее муж выступил в качестве режиссера. На должности второго режиссера, а также генерального, исполнительного и линейного продюсеров были наняты родственники Кеосаяна, в том числе — его дочь, родной брат и племянник. Роли в фильме исполнили бывшая жена Кеосаяна и его племянница. То есть, на аннексии Крыма, за которую против РФ были введены и до сих пор сохраняются санкции, Марго и все ее семейство заработали миллионы.

И вот после всего этого, высказываясь по теме трагедии с участием Ефремова, Марго заявила: «Когда обличаешь чужие беззакония, как это делал Ефремов, и тем более, когда зарабатываешь этими обличениями большие деньги, ты должен сам быть кристально чист, безупречно непогрешим». Себя, как видим, она считает не только непогрешимой, но имеющей право на менторский тон. Потому, судя по всему, что осваивает огромные средства, отпущенные на пропаганду. Ей, как и иным российским пропагандистам, для которых трагедия с участием Ефремова превратилась в именины сердца, не опускаясь до того уровня, чтобы называть их имена, ответил уже упоминавшийся выше Невзоров: «Ребята, вы, наверное, не заметили. Сообщаю вам, что у вас по встречке давно ездит вся страна».