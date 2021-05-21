О худом мире между Израилем и Палестиной

После интенсивных взаимных ракетных ударов, утро 21 мая жители Израиля и Сектора Газа встретили без сирен тревоги и разрыва снарядов: Израиль объявил о прекращении огня, а чуть позднее своё согласие выразило и движение ХАМАС, контролирующее Газу. Палестинцы оценили это как победу и высыпали на улицы, устроив стихийные митинги и шествия. Несмотря на то, что по предварительным данным с палестинской стороны погибло более 250-ти человек, а с израильской – 12. Так что на самом деле означает это перемирие? Победили ли на самом деле палестинцы и проиграли израильтяне?

Начало

Вкратце отметим, что всё началось с решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. 7 мая начались столкновения палестинцев с израильской пограничной полицией (МАГАВ) в районе Шейх-Джаррах и у Храмовой горы, где находится третья по важности мусульманская святыня мечеть Аль-Акса. 10 мая ХАМАС выдвинул властям Израиля ультиматум, потребовав вывода сил безопасности из района Шейх-Джаррах и с Храмовой горы. Вечером того же дня уже начались массовые обстрелы Израиля из сектора Газа, было выпущено не менее 150 ракет. Естественно, в ответ Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа.

О шансах

Если объективно сравнивать военный потенциал израильской армии и палестинских группировок в секторе Газа, а также возможность ведения долговременных военных операций, подавляющее преимущество первой не будут отрицать даже самые ярые враги Израиля. Поэтому, если биться до гробовой доски, участи ХАМАС не позавидуешь. Однако прежде чем обвинять Израиль в недальновидности и ошибочной стратегии, следует оценить ситуацию с точки зрения самих израильтян и руководящей элиты. Вот простой пример для ясности.

Израильские понятия, Шалит и другие

25 июня 2006 года в результате нападения палестинцев на пост израильской армии в районе кибуца Керем-Шалом (приграничная зона с Египтом) были убиты двое военнослужащих и похищен израильский капрал Гилад Шалит. Уже через 3 дня армия обороны Израиля начала операцию «Летние дожди», которая продлилась до 1 ноября 2006 года. В ней задействовали 3 тысячи израильских солдат. За время военных действий, в которых участвовали наземные части при поддержке авиации и артиллерии, погибли, по данным палестинского минздрава, 400 палестинцев. Израильская сторона потеряла пять солдат и шесть мирных жителей. И вот целью всей этой масштабной операции было лишь одно — освобождение Шалита! Да, многим такое трудно понять, но только в Израиле понятия совсем другие. И каждый израильский солдат, идя в бой, знает: даже если его труп окажется у врага, он буден возвращён и похоронен в родной земле, какую бы цену за это не пришлось заплатить. Знал об этом и Гилад Шалит. И потомки Давида не считали себя вправе не оправдать это доверие. Да, военная операция по его силовому освобождению не увенчалась успехом. Но никто и собирался сдаваться. Капрал всё же вернулся к родным. В 2011 году его обменяли на 1027 (!!!) палестинских заключённых.

Важный выбор

Так вот, за 10 дней последнего противостояния Израиль лишился 12-ти своих граждан. Кто-то скажет, что по сравнению с потерями палестинцев это очень мало. Кто-то вспомнит, что война без жертв не обходится. Но, опять-таки повторимся, понятия в Израиле иные. Эти 12 жизней были самой дорогой ценой, которую заплатил Израиль после 33-дневной войны с «Хезболла» в 2006 году (погибли более 160 военнослужащих) и военной операции, продлившейся с 8 июля по 26 августа 2014 года «Рубеж обороны» (погибли 67 военных). Причём с учётом того, что наземная операция не проводилась. И руководство Израиля пошло на этот шаг осознанно, чтобы сберечь людские жизни. Да, ещё в ходе военных действий звучали предупреждения некоторых израильских политологов и экспертов о том, что в случае любого перемирия ХАМАС объявит себя победителем в этом противостоянии. Так и вышло. И в Израиле знали об этом. Но предпочли действовать практично: переварить ликование противной стороны, взамен сохранив жизни гражданских и военнослужащих.

От реальности не уйти

Безусловно, для принятия решения о прекращении огня были и иные причины. Во-первых, немаловажную роль сыграло мировое сообщество. Все 10 дней противостояния большая часть планеты призывала обе стороны прекратить военные действия. Ведь с обеих сторон гибли мирные жители, причём в Палестине эти жертвы исчислялись сотнями. Именно этот последний факт делал Израиль объектом давления извне. Причём, требования о прекращении огня доносились и из стран, считавшихся самыми близкими союзниками официального Иерусалима. Неслучайно, что президент США Джо Байден сам лично поблагодарил Биньямина Нетаньяху за данное решение.

Другой причиной решения о прекращении боевых действий послужила новая тактика палестинских группировок. Дело в том, что из Сектора Газа наблюдался одновременный запуск сотен ракет, причём под обстрелом оказывалась буквально вся территория Израиля. «Железный купол» сумел сбить примерно 90 процентов всех выпущенных ракет. Но, даже 10 процентов достигших цели снарядов – для Израиля показатель довольно большой. Приграничные города Ашкелон, Ашдод и Сдерот, а также их окрестности подверглись серьёзным разрушениям. А с другой стороны, следует учесть стоимость этих самых ракет. С палестинской стороны в направлении Израиля в основном летели доморощенные боеприпасы семейства «Кассам», собранные из водопроводных труб. Низкая стоимость «Кассамов» — около 800 долларов за единицу — позволяет расходовать их в большом количестве, чем ХАМАС и занимался. Зенитная ракета же стоит десятки тысяч долларов, а сбивать им копеечный «самопал»… До каких пор?

Виртуальные сражения

А всё это время в социальных сетях шла чуть ли ни холодная война между гражданами одной страны. Нет, не Израиля, не Палестины, а Азербайджана. Эти виртуальные баталии были далеки от канонов академического дискурса. Разделившись на два лагеря – сторонников Израиля и сторонников Палестины, юзеры не очень-то церемонились в выборе выражений. И у каждой стороны был свой аргумент. На одной чаше весов были дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем, помощь и поддержка, оказываемая Баку в правом деле освобождения Карабаха, а на другой – мусульманское братство. Так на чьей же стороны симпатии Азербайджана?

Золотая середина

Безусловно, отношения Израиля и Азербайджана построены на взаимовыгодной основе. Можно смело сказать, что между нашими странами нет никаких разногласий, ни в политических, ни в экономических вопросах. Более того, плюсы сотрудничества с Израилем в военной области были наглядно продемонстрированы в ходе 44-дневной войны. А если учесть, что Азербайджан является одним из гарантов энергетической безопасности Израиля, то крепость уз, связывающих эти две страны, станет ещё более ясна.

Но с другой стороны Азербайджан является мусульманской страной, она член Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), а история учреждения этой структуры непосредственно связана с событиями вокруг мечети Аль-Акса, и одной из её главных целей является поддержка Организации освобождения Палестины.

Наверное, очень символично, что Азербайджан ни сделал ни одного официального заявления в ходе 10-тидневнего противостояния Израиля и Палестины — была выбрана золотая середина. И действительно, почему Азербайджан должен портить отношения с одной из самых влиятельных стран мира, причём негативные последствия этого можно предсказать уже сейчас? Ведь уже даже в арабском мире некоторые государства, отложив в сторону многолетнюю вражду, налаживают отношения с официальным Иерусалимом. Тому пример Марокко, Бахрейн, Судан, Саудовская Аравия, Оман. Так почему же Азербайджан, всё ещё полностью не решивший вопрос Карабаха, должен быть большим католиком, чем Папа римский?

Не было реверансов и в сторону Израиля. Впрочем, он в этом и не нуждался. Нейтралитет официальный Иерусалим ценить умеет. Неслучайно, что отсутствие посольства Азербайджана в Израиле не вызывает каких-либо противоречий и напряжённости в отношениях двух стран. В Израиле прекрасно понимают и реально оценивают положение Азербайджана. Как говорится, без обид.

До мира далеко

Как бы то там ни было, но на земле обетованной воцарился мир. Пусть хрупкий, но мир. А как говорил Цицерон, «худой мир лучше доброй войны». С учётом того, что об этом было сказано более 2 тысяч лет назад, когда Homosapiens ещё не придумал столь разрушительные вооружения, то каждый день без войны трудно переоценить. Но что же дальше?

Наверняка Нетаньяху теперь придётся отражать ярые атаки своих оппонентов. Ещё в дни военного противостояния в адрес правительства звучали серьёзные обвинения: как могли спецслужбы проморгать такое количество ракет, доставленных Бог знает каким путём в Газу? А если ещё учесть, что обещанное окончательное уничтожение ХАМАС не состоялось, об интенсивности политических прений в Кнессете остаётся только гадать.

Наивно было бы полагать, что это 10-тидневное противостояние стало последним в череде палестино-израильских столкновений. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что прекращение огня с израильской стороны является хорошим шагом, но этого недостаточно. По его словам, ключевым вопросом остаётся статус Иерусалима. А позиция Израиля по данной тематике общеизвестна. Так что, до мирного решения вопроса ещё ой, как далеко! Но, как говорится, человек предполагает, Бог располагает. Очень хотелось бы верить, что мир на этом клочке Земного шара не за горами.

P.S. В дни военного палестино-израильского противостояния башни Flame Towers в Баку окрасились в цвета израильского флага. Это так, простая констатация факта. И ничего более.

Вюсал Алиев

Специально для #