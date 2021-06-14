Пожалуй, очередная встреча президентов Турции и США, которая состоится на саммите НАТО, не менее интересна и важна, чем соответствующая встреча президентов США и России.

Если даже на одну секунду забудем сирийскую проблему, вообще, тонкости геополитической архитектуры Ближнего Востока, покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов, трудно забыть такое обстоятельство, что Джо Байден стал первым американским президентом, который произнес слово «геноцид» в отношении процессов 1915 года в Оттоманской империи.

Да, пару месяцев тому назад президент Джо Байден сообщил своему турецкому коллеге, что произнесет это лживое слово «геноцид», заодно заявив президенту Эрдогану, чтобы необходимо встречаться и обсуждать проблемы двухсторонних отношений между США и Турцией.

Надо заметить, что после того, как американцы свой поиск «хорошего мусульманина» остановили на религиозном проповеднике Фетхуллахе Гюлене, особенно, после того, как Анкара была вынуждена покупать зенитные комплексы у России, отношения между двумя союзниками ухудшились, — конечно, не в такой степени, как полагали и по сей день продолжают полагать некоторые российские политики и политологи. Каких только прогнозов мы не услышали за последние годы? В процесс вмешался даже Владимир Жириновский, сообщив, что на встрече с ним, якобы турецкое руководство заявило, что их страна в ближайшее время покинет ряды НАТО…

Поэтому встреча лидеров двух стран состоится с таким сложным багажом.

Мы не располагаем точными сведениями по поводу спектра обсуждаемых проблем, это мы узнаем после завершения встречи, но интересно то, что американцы заявили, что Байден намерен обсуждать с Эрдоганом и карабахскую проблему.

Пожалуй, нас в первую очередь интересует именно этот момент, хотя улучшение отношений между Анкарой и Вашингтоном для нас не является последним вопросом – нет, во-первых, с точки зрения безопасности и прогресса Турция, во-вторых, для перспектив наших отношений с Вашингтоном — это обстоятельство для нас чрезвычайно важно.

Строя прочные отношение с Турцией, мы сами определяемся политически и геополитически. Неслучайно, что лидеры НАТО иногда доводят до нашего сведения, что на практике Альянса были примеры и косвенного строительства отношений с НАТО, поэтому строя тесные военные отношения с Турцией, Баку с одной стороной не только заимствует опыт Альянса, но косвенным образом сближается с ним.

Что касается непосредственно карабахской проблемы, тут делать какие-то точные оценки еще рано. Мы имеем негативный опыт другого сопредседателя–Франции. Но, думается, что позиции США будут более прагматичными и функциональными.

В прошлом году сильно усилилась роль Турции в разрешении карабахской проблемы. Да, благодаря политической и дипломатической поддержке Анкары Баку смог освободить свои оккупированные территории.

Сейчас Турция в регионе реальный политический фактор, весьма важный вектор. В течение Второй Карабахской войны мы из зарубежных СМИ узнали, что в ходе процесса у США были свои намерения – даже сообщали, что Вашингтон собирался разместить в зоне конфликта шведских миротворцев, которые с точки зрения американцев были и есть наиболее нейтральные силы.

Но будем надеяться, что все это осталось уже позади. Сейчас мы ожидаем от США поддержку ноябрьским и январским соглашениям, содействия таким вопросам, как открытие Зангезурского коридора и передача карт заминированных полей.

Что касается миротворцев, тут вспоминается одна известная поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло! Понятно, что размещение в зоне конфликта русских миротворцев не самый лучший выбор, но это самый реальный и оптимистичный выбор, т.к. в других случаях вряд ли можно было добиться прекращения огня и соблюдения соглашения о перемирии…