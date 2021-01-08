NYT: Трамп обсуждает с помощниками помилование себя, дочки и зятя

Действующий президент США Дональд Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением возможность того, что он до ухода со своего поста объявит о помиловании в превентивном порядке себя самого. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, передает ТАСС.

По словам ее источников, «Трамп давал понять помощникам, что хочет помиловать себя в последние дни президентского срока». Действующий американский лидер «в нескольких беседах после дня выборов» 3 ноября 2020 года отмечал, что рассматривает такую возможность, говорится в материале. Он якобы выражал уверенность в том, что обладает соответствующими полномочиями и интересовался мнением помощников относительно того, следует ли ему поступить таким образом.

Как отмечает издание, пока нет ясности, говорил ли Трамп об этом после беспорядков в центре Вашингтона в среду. Некоторые источники полагают, что американский лидер, возможно, уже готовится объявить о своем помиловании. В материале не уточняется, предъявления каких именно обвинений может опасаться Трамп.

Издание констатирует, что ранее ни один президент США не объявлял о собственном помиловании. По оценке газеты, это создаст «опасный прецедент». В публикации констатируется, что президентское помилование распространяется только на те преступления, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Отмечалось, что американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена.