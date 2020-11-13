NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена

Президент США Дональд Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
По ее данным, это может произойти после того, как штаты сертифицируют результаты выборов. Байден, по предварительным данным, победил в достаточном числе штатов, чтобы набрать искомые 270 голосов выборщиков, однако подсчет голосов еще продолжается в ряде штатов.
При этом, как пишет газета, у Трампа нет четкого плана по оспариванию результатов выборов, несмотря на отказ признать поражение и поданные иски в ряде штатов.
«Он знает, что все кончено», — заявил газете один из советников Трампа.
По данным New York Times, советники информируют Трампа, что его шансы найти нарушения в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, очень низки.(РИА Новости)
| 2020-11-13T10:46:53+04:00 13 ноября 2020, 11:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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