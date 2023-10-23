Ситуация на Ближнем Востоке близка к взрыву и доведения до регионального конфликта. Уже три недели как израильская армия готовится к наземной операции в Газе, однако, прежде, чем начать она проводит глубокую подготовку и тщательное изучение возможных геополитических рисков. Риски на этот раз достаточно высоки.

С другой стороны, Турция сейчас также пытается своими действиями остановить наземную операцию Израиля и своими действиями пытается объяснить и Израилю, и Западу, что наземная операция не оставит выбора действующей власти, кроме как вмешаться. При этом вызывает отдельное внимание тот факт, что в бюджете на 2024 год, она увеличила военный бюджет на 150% с 16 миллиардов долларов до 40, что говорит о том, что ситуация в регионе будет сложной.

О том, что происходит в Турции и вокруг нее рассказал в интервью # проживающий в Турции журналист и политический обозреватель Вугар Гасанов.

-В условиях экономического кризиса в Турции, с чем связано такое резкое увеличение военных расходов?

— Увеличение военного бюджета Турции связано, прежде всего, с угрозами и рисками, которые созданы вокруг границ республики. Это и террористические- Рабочая партия Курдистана (РПК), YPG на севере Сирии и Ирака, тема FETÖ внутри страны и т.д. Плюс ко всему постоянные очаги напряжения, это и Иран, и Ближний Восток. Проблема с «Исламским государством», террористы которой время от времени устраивают в Турции какие-либо акции, тоже никуда не исчезла. Для защиты страны нужна сильная армия. А сильная армия требует больших расходов на её содержание и обеспечение.

-Как объясняют власти увеличение военных расходов?

-Угрозами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем каждом заявлении после заседания кабинета министров отмечает, что страна покончит с террористической угрозой у своих границ. Это не просто слова. После попытки теракта в центре Анкары, которая по сути является и попыткой бросить тень на то, как обеспечивается безопасность столицы, ВС Турции провели очень эффективные воздушные операции, точечно уничтожив объекты, инфраструктуру террористов РПК. Это был месседж, это было демонстративно, ярко, эффектно. Плюс ко всему Эрдоган набрал необходимые очки перед своим электоратом, у которого появилась уверенность в том, что мой президент, моя армия меня защитит. Накануне мартовских выборов в местные органы самоуправления это очень сильный месседж. Армия – сакральная тема для турецкого общества. Можно обсуждать всё: как стало сложно жить в условиях растущих цен, как дико выросли цены на аренду квартиры, но когда речь заходит об армии и о расходах на неё, тут никаких других мнений.

-Ожидают ли в Турции региональный Ближневосточный конфликт?

— Ожидают и предупреждают об этом. География нынешнего обострения при таком положении дел обязательно расширится, что приведет к непредсказуемым последствиям. В центре нынешнего обострения вовсе не Израиль и ХАМАС. Это только генеральная репетиция будущего кровавого противостояния с Ираном, с последующим его расчленением. Турции отведена особая роль и её нынешняя, очень терпеливая позиция, связана именно с этим. Регион ждут очень большие потрясения, которые полностью поменяют геополитическую картину.

-Недавно в Сирии был инцидент, когда американцы сбили турецкий БПЛА. Турция будет вводить войска на территорию Сирии для решения курдского вопроса?

-На экспертом уровне имеются ожидания о начале сухопутной военной операции ВС Турции на севере Сирии, возможно в марте-апреле следующего года. Но всё будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Турция может столкнуться с ситуацией, когда с РПК необходимо будет бороться не только на севере Ирака и Сирии.