Нужны гарантии: удастся ли привлечь в страну прямые иностранные инвестиции?

Приток иностранных инвестиций может стимулировать экономический рост в стране. Но для того чтобы привлечь иностранный капитал нужна грамотная и эффективная инвестиционная политика, направленная на стимулирование реального сектора экономики.

В Азербайджане готовится закон о стимулировании прямых иностранных инвестиций, заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев, сообщает АПА. Законопроект разрабатывается министерством экономики и уже находится на завершающей стадии.

Наряду с данным проектом совместно с Международной финансовой корпорацией подготовлена стратегия по поощрению прямых зарубежных инвестиций на 2020-2025 годы.

В качестве приоритетных выделены такие сферы, как альтернативная энергетика, логистика, транспорт, которые имеют стратегическое значение для республики. По словам Абдуллаева, важно также поощрение инвестиций в такие традиционные секторы, как химическая промышленность, пищепром, сельское хозяйство, легкая промышленность и информационные технологии.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил #, что на сегодняшний день в мировой экономике сложилась такая ситуация, при которой говорить о существенных прямых иностранных инвестициях в экономику других стран, и в частности Азербайджана, нет больших оснований. Структурный мировой кризис связан с резким падением эффективности капитала. Инвестиции сейчас возвращаются на родину.

По словам Мамедова, нужно дифференцировать инвестиции. Многие экономисты забывают, что немалая часть международных инвестиционных потоков – это не прямые инвестиции, а инвестиции в ценные бумаги, акции, то есть так называемые портфельные инвестиции.

Нашей же стране, как подчеркивает Мамедов, нужны прямые инвестиции в разные сферы, особенно в сферу высоких технологий. Он отметил, что необходим импорт технологий, но это станет возможным, если внутренний инвестиционный климат будет благоприятным. Сейчас это, к сожалению, не так. Но правительством предпринимаются определенные шаги по улучшению ситуации. Экономист подчеркивает, что соответствующие структуры должны пересмотреть макроэкономическую политику. Он убежден, что сначала нужно создать благоприятные условия для привлечения внутренних инвестиций.

Экономист Фуад Ализаде считает, что для того чтобы привлечь иностранных инвесторов нужно в первую очередь провести судебную реформу. Судебная система должна работать более эффективно, дела должны рассматриваться в короткие сроки, и инвесторы должны быть уверены, что могут рассчитывать на объективность отечественного правосудия.

Что касается льгот, то, по мнению экономиста, в каких-то дополнительных преференциях нет необходимости, так как в Азербайджане уже созданы благоприятные условия для инвесторов. В частности, как говорит Ализаде, в стране появились промышленные парки, в которых создаются новые перспективные предприятия.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что первым иностранным инвестором в Азербайджане была компания «Бармек», судьба которой оказалась весьма печальной. «У нас есть закон о защите инвестиций, но у инвесторов нет гарантии, что он окажется действенным в их отношении. А без этого никто не будет вкладывать свои средства. Мы пока не стали мыслить и действовать как европейцы, и инвесторы не знают, что ожидать»,–говорит он.

По словам Агаева, необходимо страховать инвестиции. Он отметил, что не нужно забывать и о перспективах внутренних инвестиций. На руках у населения более 8 миллиардов долларов США, а значит, граждане, при создании для них благоприятных условий, вполне могут выступать инвесторами, приобретать акции многообещающих проектов.

Если иностранцы увидят, что население готово инвестировать в экономику Азербайджана, они тоже проявят к ней интерес, считает эксперт. Говоря о перспективных сферах, Агаев подчеркнул, что важно смотреть на много лет вперед. Так, иностранцы могут заинтересоваться добычей редкоземельных металлов, на которые всегда есть спрос.

Он отметил, что нужно привлекать иностранный капитал в наукоемкие отрасли. Стоит подумать, например, над созданием в стране института Солнца. Сейчас такие институты есть только в Узбекистане и во Франции.

Сельскохозяйственная сфера, как одна из самых быстро развивающихся, также может представлять интерес для иностранцев.

«Речь, в частности, об оливководстве. В последние годы в стране посадили немало оливковых деревьев, но нужно еще порядка 200 миллионов саженцев. Большие перспективы в Азербайджане и в сфере производства эфирных масел. Уже через 2-3 года можно получить хорошую прибыль. А иностранные инвесторы, – говорит Агаев, – как раз стараются вкладываться в области, в которых не придется ждать отдачи десятилетиями».

По мнению Агаева, нужно работать со странами Азии, в частности речь о Филиппинах, Малайзии, Японии, так как у них есть свободные деньги, которые они готовы вкладывать. Есть у них и новые технологии. Стоит обратить внимание и на страны Латинской Америки и Африки. Как говорит эксперт, надо работать и над привлечением в качестве инвестора Китая. Среди стран СНГ надо углубить экономические отношения с Беларусью.