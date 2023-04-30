В соседнем Казахстане с июля этого года могут перейти на укороченную рабочую неделю. Жители этой страны смогут трудиться уже не пять, а четыре дня в неделю. Такие долгожданные поправки внесли в целый ряд нормативных актов по вопросам социального обеспечения и Трудовой кодекс Казахстана. Удобно, не правда ли?

В Азербайджане такую возможность тоже обсуждают – про несомненные удобства укороченной недели наши СМИ пишут не первый год, а воз, как говорится, и ныне там…

Но прежде давайте вникнем, что же это такое – нашумевшая «четерыхдневка»? Прошерстив просторы интернета, находим более или менее внятное объяснение. Оказывается, этот тренд берет свое начало аж с далекого 1965 года! Говорят, что тогда четырехдневную рабочую неделю ввела британская Roundpay Metal Finishers. И хотя подобные эксперименты проводились и раньше, именно эта компания первая публично рассказала о своих результатах. Вычеркнув день из трудовой недели, предприимчивый бизнес не просто сократил расходы на энергию и воду, но даже повысил свою чистую прибыль. Про довольство персонала и говорить нечего, ведь выходных много не бывает.

Потом про этот опыт англичан все как-то дружно подзабыли и вспомнили о нем только пять лет назад — в 2018 году, благодаря новозеландскому некоммерческому проекту 4 Day Week Global. Организация привлекает к этому проекту компании в разных странах, выдает работодателям методички о том, как организовать этот процесс, а в случае трудностей даже подключает экспертов. Во время пандемии популярность четырехдневной рабочей недели возросла еще больше. Ведь главная задача карантинов – сократить контакты между людьми. Но в нашей стране все это никак не повлияло на готовность прибавить еще один денек к выходным.

«Дело тут вот в чем, — говорит вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов. – Нужно для начала решить: а какую цель преследуем переходом на четырехдневную неделю? Какая задача в результате решается? Назовем понятную всем и каждому цель. И потом, давайте решать, как сокращение трудовой недели скажется на увеличении количества рабочих мест? Думаю, вы догадываетесь, что в нашем Трудовом кодексе предусмотрена 40-часовая трудовая неделя, а значит, придется поменять и свод законов, регулирующих трудовые отношения между работодателем и работником.

Ну а после, если, скажем, врач работал до 3 – 4 часов, увеличивать и уменьшать рабочие часы, решать многие прочие вытекающие проблемы. Вообще, все это вызывает немало других вопросов. Скажем, как будут работать при «четырехдневке» наши госструктуры, нотариаты, больницы, школы, коммунальные службы? Кто кого будет искать, и кто за кем будет бегать? Согласитесь, что все это нужно предусматривать и организовывать. Ведь это же не просто так происходит – мол, а давайте возьмем и будем по три дня в неделю отдыхать…».

Специалист предлагает вспомнить о безработных гражданах – массе молодежи, дипломированных специалистах. Уж если появятся свободные часы, их можно предоставить нетрудоустроенным. И не забывать, что помимо офисов, где можно без проблем урезать неделю, существуют еще и промышленные предприятия, а там подобным графиком не ограничишься.

«Такое невозможно на промышленном объекте. Ведь в мире конкуренции и мощного экономического роста отдыхающие по три дня подряд предприятия просто потонут. Поэтому такие идеи нужно тщательно обдумывать, а если и внедрять, то пошагово – с толком и расстановкой. Скажем, если детсад закрывается на три дня, что делать работающим родителям? И все ли мы готовы приходить вовремя на работу при таком расслабленном графике? Думаю, многим захочется отдохнуть четвертый денек. Поэтому вопрос нужно исследовать всесторонне – очень важно рассмотреть влияние укороченной недели на все сферы жизни нашего общества и государства».

Иногда такие новшества — дань моде, считает Исмаилов:

«И потом, в Казахстане накопилось столько средств для социальных выплат, что они могут себе такое позволить. А у нас, спрашивается, создана база накоплений для пенсионного, социального обеспечения всех категорий граждан? Словом, вопросов здесь много, а спешить нет никакого смысла. Но можно сделать поэтапно небольшие переходы. Чтобы не было так, как получилось с переходом на общее медицинское страхование. Провели эксперимент на территории двух районов страны, а про результаты этого опыта никому не сказали, реальность не доводили до общества. И никто не знал, что люди приходят в эти больницы и мучаются в очередях… И сейчас немало проблем в этой сфере, хотя идея ОМС хорошая и применяется во всем мире. Поэтому такие решения нужно принимать поэтапно, продуманно, консультируясь с грамотными специалистами».