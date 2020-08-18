Нужен им берег турецкий: азербайджанцы стали приобретать больше недвижимости в Турции

Рынок недвижимости во многих странах из-за пандемии находится в не лучшем положении из-за существенного снижения продаж жилья. Многие продавцы и потенциальные покупатели недвижимости находятся в режиме ожидания.

Однако как показывает статистика, наши граждане стали в последнее время охотнее приобретать жилье, но не на Родине, а в соседней Турции.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), в июле 2020 года азербайджанцы купили в этой стране 115 квартир, что на 23 квартиры, или 25% больше аналогичных сделок в июле 2019 года, сообщает Sputnik Азербайджан.

Данные показатели сделали азербайджанцев одними из наиболее

активных покупателей недвижимости в этой стране. В целом иностранцы приобрели в Турции в июле этого года лишь 2772 квартиры, или на 35% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам семи месяцев 2020 года азербайджанцы в целом купили в Турции 552 квартиры, что на 77 единиц, или 12,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

По итогам семи месяцев года граждане Азербайджана находятся на шестом месте среди лидеров по числу сделок по недвижимости в Турции.

Иностранные граждане приобрели за указанный период в Турции 17185 квартир, что на 7225 квартир, или 29,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2019 году азербайджанцы купили в этой стране 1191 квартиру, что на 59 единиц, или 4,7% меньше числа аналогичных сделок в 2018 году.

Экономист Фуад Ализаде заявил «Зеркало», что если посмотреть на цифры по итогам семи месяцев, то станет очевидно, что наши граждане не стали покупать в этом году больше недвижимости в Турции. Наоборот, таких покупок стало меньше, спроса не было, но с возобновлением авиасообщения между странами интерес к таким инвестициям вновь возрос. Отсюда рост показателей в летние месяцы. Можно сказать, что речь идет об отложенном спросе.

«Сейчас Турция – одна из немногих доступных для полетов стран. Многие наши граждане имеют с ней тесные связи – кто-то там работает или имеет деловых партнеров, многие учатся в Турции. Из-за пандемии зарубежные поездки стали более сложными и дорогостоящими, потому те, кто проводят много времени в Турции и хотят закрепиться, задумались над приобретением там недвижимости»,–говорит Ализаде.

А вот к европейской недвижимости на фоне пандемии, особого интереса у граждан нашей страны, не будет, считает экономист. Это связано, в первую очередь, с закрытыми границами.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов отметил, что есть две основные причины активности граждан нашей страны на турецком рынке недвижимости. Первая — то, что в Турции, в отличие от Азербайджана и многих других стран, иностранцы могут приобретать в собственность земельные участки. В большинстве же государств они могут их только арендовать. Вторая причина в том, что недвижимость в Турции покупают те, у кого есть необходимая недвижимость на Родине и имеются средства, которые они хотят куда-то вложить.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что тенденция роста интереса к зарубежной, в частности турецкой недвижимости, сохранится в ближайшие несколько лет. По его словам, зачастую недвижимость за границей приобретается на заработанные нелегальным путем средства, которые их владельцы стремятся вложить в то, что у них в будущем не отнимут.

«Недвижимость за рубежом в этом плане выглядит надежней, хотя все зависит от законодательства той страны, в которой она находится и от обстановки в ней. Рост интереса к покупке турецкой недвижимости связан с тем, что сейчас вкладываться внутри страны из-за пандемии фактически некуда. Вообще за границу стали вывозить больше валюты. Если посмотреть на потребность в иностранной валюте местных банков, то можно увидеть, что это большая цифра, особенно на фоне экономического застоя. Немалая часть их – невозвратные деньги, которые перекочевали за рубеж»,–сказал он.

По словам Агаева, часто дома и квартиры в Турции наши граждане сдают в аренду и зарабатывают на этом. Кому-то удобнее иметь там недвижимость, если он часто ездит в эту страну по тем или иным причинам. С Турцией у нас безвизовый режим, схожий язык, так что нет языкового барьера, к тому же там стоят на страже интересов наших бизнесменов, вкладывающихся в экономику этой страны. Потому популярность инвестиций в недвижимость в Турции со стороны наших граждан вполне объяснима.

Что касается покупки недвижимости в других странах, то, как говорит Агаев, в основном, нашим гражданам интересны европейские государства, которые предоставляют иностранцам вид на жительство за такую покупку.