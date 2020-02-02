Нурмагомедову предложили $100 млн за поединок с американцем

31-летнему россиянину Хабибу Нурмагомедову предложили 100 миллионов долларов за бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером в Эр-Рияде. Об этом сообщает TMZ Sports со ссылкой на менеджера российского бойца смешанного стиля.

По его словам, в проведении поединка заинтересованы в Саудовской Аравии. Якобы там рассчитывают уговорить россиянина провести и второй бой против ирландца Конора Макгрегора в столице Саудовской Аравии за ту же сумму.

Напомним, 19 апреля Нурмагомедов проведет поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Пока на счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.