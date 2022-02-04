Соединенные Штаты не отказываются от участия в саммите стран постоянной «пятерки» Совета Безопасности ООН, но считают, что этой встрече в верхах должна предшествовать активная работа на министерском уровне. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали перспективы проведения совещания лидеров «пятерки» СБ ООН на своей личной встрече в Женеве в июне 2021 года. «Президент Путин затронул это [на переговорах] с президентом Байденом в Женеве. И они договорились, что нам следует стараться работать в направлении [организации] такой вещи. Изначально мы думали, что, возможно, организуем это в конце текущего года. Однако сначала нам нужно организовать это на министерском уровне», — заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Великобритания, Китай, Франция и США.