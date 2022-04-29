Об этом сказала в интервью «Медузе» заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Укринформ.

«Наша цель – добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого», – подчеркнула представительница администрации Байдена.

По ее словам, США также хотят, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство и укрепляла свои добрососедские отношения.

В этой связи Нуланд отметила, что ключ к завершению войны находится в руках Путина: «Он может в любой момент возобновить дипломатическое решение этого конфликта». Однако, продолжила Нуланд, вместо этого «он выбирает ежедневную гибель многих российских юношей, массовые убийства украинцев и многочисленные случаи зверств со стороны российской армии, которые мы уже видели в Буче и Мариуполе».

Представительница Госдепа также подчеркнула готовность США помогать украинцам обороняться от агрессии РФ, пока они готовы сражаться.

«Но верно и обратное. Путин в этой войне уже потерял такое количество военной техники, не говоря уже о тысячах солдатских жизней, что для нас очевидно – бесконечно он так продолжать не может»,- сказала она.

В этой связи Нуланд высказала мнение, что российский народ не готов вечно терпеть лишения, выпавшие на их долю. «Поэтому мы продолжим помогать украинцам в расчете на то, что либо Путин, либо российский народ рано или поздно одумаются»,- подчеркнула Нуланд.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 29 апреля, по оценкам Генштаба ВСУ, российские силы с начала масштабного наступления в Украине уже потеряли около 23 тысяч военных.