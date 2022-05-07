Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули посетил домашний матч команды в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» (2:2).

Напомним, что ранее «Челси» объявил о согласовании условий по продаже клуба консорциуму во главе с американским бизнесменом Боули. Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая.

Из общего объема инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, эти доходы будут зачислены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать 100% на благотворительные цели, что подтвердил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного счета потребуется одобрение правительства Великобритании.

Кроме того, будущие новые владельца выделят 1,75 млрд фунтов стерлингов на дополнительные инвестиции в клуб. Здесь учитываются инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».