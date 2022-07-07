Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании на первый взгляд может казаться сенсацией на фоне российско-украинского кризиса. Однако усиливающийся экономический кризис, инфляция и прочие военно-политические риски создают новую реальность, которой следует соответствовать.

«Такие политические личности как Борис Джонсон приходят к власти под конкретные политические задачи. Джонсон пришел к власти на фоне Брэкзита и был избран премьер-министром для того, что ускорить этот процесс. Великобритания не могла договориться с ЕС по выходу из ЕС, а потому Борис Джонсон был вызовом перемен, которые настали в отношениях Брюсселя и Лондона. Он со своей задачей справился и помог всем, принимая болезненные решения, как переходная личность свою миссию выполнил», — сказал в беседе с # политолог Ахмед Алили.

По словам эксперта, сразу после выхода Великобритании из ЕС Джонсону предстояло решать задачу нейтрализации экономических последствий Брэкзита.

«Особенно это касалось вопросов торговых отношений с ЕС. Как человек, который стоял у истоков Брэкзита и был одним из символов этой кампании, он справился с этой задачей, но как оказалось впоследствии, в экономическом плане Лондон так и не стал выгодополучателем. Более того, не получается даже договориться с ЕС о чем-то», — сказал эксперт.

Пандемия, последствия ее влияния на экономическое развитие, мировая инфляция усложнили ситуацию, поэтому над британским премьером начали сгущаться тучи, добавил Алили.

По мнению политолога, война в Украине дала определенные надежды на то, что образ единого врага в лице России сможет объединить Европу и Великобританию, однако и этого не случилось.

Эксперт подчеркнул, что для Брюсселя Борис Джонсон – это символ распада европейского единства.

«Поэтому все переговоры Лондона с Брюсселем и попытки сблизить свои позиции по отдельным политическим и экономическим вопросам оказывались неуспешными, европейцы не желали говорить с командой, которая пошатнула экономическую и политическую стабильность ЕС и в какой-то степени ослабила ее. Поэтому переговоры ЕС и Великобритании были в тупике, что не устраивало ряд политических кругов в Лондоне», — добавил он.

Алили добавил, что задачи, которые стоят перед Великобританией сейчас, и те задачи, которые стояли во время Брэкзита, коренным образом отличаются.

«Поэтому политическая элита Британии решила убрать его. С другой стороны, все в Великобритании помнят, что Джонсон сделал с Терезой Мэй, которую он по сути предал для того, чтобы стать премьер-министром. Это отдельный кейс, который также есть в его политическом портфолио», — сказал он.

Говоря о преемнике Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, эксперт высказал мнение, что эту должность должен занять политик, которого примут в Брюсселе, и который сможет наладить диалог и начнет договариваться.

«Тут важен вопрос доверия, европейцы должны доверять этому политику и видеть искренность в намерениях по вопросам сближения. Особенно это касается экономических вопросов и торговых отношений. Заметим, экономические показатели Великобритании последних лет низкие, причем самые низкие в сравнении с другими развитыми странами. Поэтому я думаю, новый премьер-министр Великобритании возьмет курс на экономическое и военно-политическое сближение в ЕС.

В этом смысле хорошие шансы у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она была в правительстве Девида Кэмерона, а с ним связана последняя стабильность и экономическая интеграция с ЕС, поэтому она достаточно рукопожатная в Брюсселе. В этом смысле у нее шансы большие, однако до октября многое может поменяться», — подчеркнул он.

Комментируя надежды российских политологов, что позиция нового премьер-министра в отношении России будет мягче, чем Джонсона, Алили сказал, что «новый премьер-министр Великобритании не смягчит свои позиции в отношении России. Это исключено, наоборот, будет консолидация с европейскими партнерами, и Европа выступит единым фронтом против общего врага в лице России».

По его словам, вектор линии поведения Лондона продолжится в этом направлении, что требует более жесткой политики.