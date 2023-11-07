На фоне происходящего на Ближнем Востоке, в потоке информационного шума вокруг ударов по Газе, а также продолжающейся российско-украинской войны, произошли большие политические изменения и во внутриполитической жизни Турции. Турция для Азербайджана важная страна, а потому все судьбоносные процессы как вокруг нее, так и внутри, так или иначе касаются и Азербайджана.

На днях у главной оппозиционной партии Турции – Народно-республиканской (CHP) – сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу, занимающий эту должность с 2010 года, проиграл на внутрипартийном конгрессе. Разрыв между Кылычдароглу и Озелем во втором туре составил всего два голоса.

«Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии… и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю», – написал Кылычдароглу в соцсети X.

49-летний Озель, по профессии фармацевт, в победной речи заявил, что намерен сосредоточиться на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта – сейчас оппозиционеры возглавляют мэрии большинства мегаполисов Турции. Он отметил, что первый визит совершит в пострадавшую от землетрясений провинцию Хатай, а уже в понедельник проведет встречи с главами отделений партии во всех 81 провинциях для выработки стратегии на выборах.

Еще до выборов, данные социологического агентства Metropol, которые показывали, что Кылычдароглу поддерживают лишь 22,5%. В то время как Озгюра Озеля поддерживали 46,5% сторонников партии, а из делегатов конгресса и вовсе более 50%.,

Главная задача Озгюра Озеля теперь – запустить процесс преобразования партии, изменение ее тактики и поиск образа оппозиции, который был бы принят ее потенциальными избирателями в Турции.

Как отмечает Financial Times «изменения произошли на фоне опасений по поводу все более авторитарного правления Эрдогана».

«Руководство Кылычдароглу подвергалось критике за уступки более мелким партиям в оппозиционной коалиции и за централизацию управления партией. Озел, выступающий за реформы, пообещал, что его политика будет ориентирована на широкие слои населения», — пишет издание.

Озгюр Озель уже успел отличиться своей позицией по войне в Газе. В отличии от лидера Турции, который встал на сторону ХАМАС, новоиспеченный лидер оппозиции критикует Эрдогана за его слова о том, что «ХАМАС не является террористической организацией».

По его словам, этот подход является «крайне позорным для Турции» и подчеркивает, что «ХАМАС является террористической организацией».

Тем менее, сегодня можно сказать, что Кемаль Кылычдароглу был консолидированной фигурой всей оппозиции. Он смог объединить вокруг себя как националистов, так и социалистов, а также курдов и исламистов. Объединив практически всю Турцию против Эрдогана, он все равно проиграл на парламентских и президентских выборах, что говорит о том, что он делал что-то не так. Или его собственная личность не так популярна среди турецкого электората.

Кстати, Кылычдароглу предлагали, как консолидированную фигуру выдвинуть на президентских выборах более популярную личность — Экрема Имамоглу, однако разгромные поражения прошлых лет, личная обида и желание победить Эрдогана, не позволили ему поставить общие интересы выше личных. Как результат, выборы проиграны, а Имамоглу со своей командой сверг Кемаля Кылычдароглу.

Теперь у турецкой оппозиции новая команда, и перед ней сегодня стоит задача не проиграть на предстоящих муниципальных выборах…