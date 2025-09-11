Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Факт подтвердили в ведомстве, в ближайшее время там проведут брифинг.

Леван Хабеишвили выступал главным организатором протестной акции, планируемой в Тбилиси параллельно местным выборам 4 октября. Он позиционировал митинг, как начало «мирной революции» и «день освобождения Грузии». ЕНД и несколько ее партий-партнеров бойкотируют голосование, называя его попыткой легализации власти «Грузинской мечты».

Третий президент Грузии и основатель ЕНД Михаил Саакашвили в июле заявил, что СГБ якобы готовит «большую провокацию» и задержание Хабеишвили по обвинению в попытке вооруженного госпереворота.

Около месяца назад СГБ задержала Лашу Цанава, который был заместителем председателя ЕНД в период кратковременного лидерства Левана Хабеишвили в 2023–2024 годах. Цанава обвинили в мошенничестве: утверждается, что он обещал иностранному гражданину помощь в получении вида на жительство в Грузии за вознаграждение.

Тогда Хабеишвили назвал задержание единомышленника продолжением кампании, которую «против него ведут внутренние и внешние враги».

В настоящее время Хабеишвили – один из самых активных критиков правящей партии «Грузинская мечта». Регулярно в эфирах оппозиционных телеканалов он рассказывает об элитарной коррупции и расколе властной верхушки. Члены ГМ отвергают его заявления как лживые, не скрывая при этом раздражения политиком. (newsgeorgia.ge)