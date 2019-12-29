Новый миграционный кризис?

Между Турцией и Евросоюзом нарастает новое напряжение, связанное с заметным ростом нелегальных проникновений азиатских беженцев через границы. В Европе раздаются голоса, что недалек час нового миграционного кризиса.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит разрешение нежелательной ситуации в более решительных действиях Брюсселя. Выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития, он заявил, что европейским странам следует взять на себя ответственность по обеспечению стабильности в сирийском Идлибе, что способно предотвратить еще одну волну массовой миграции оттуда. По его словам, Турция не собирается одна справляться с новой волной беженцев.

Эрдоган и ранее неоднократно критиковал международное сообщество за то, что оно не спешит оказать помощь Турции в предоставлении убежища сирийским беженцам.

По данным турецких СМИ, всего за два дня на прошлой неделе из северо-западной сирийской провинции Идлиб в Турцию бежали по меньшей мере 25 тыс. граждан Сирии. Очевидно, часть этих людей предпочитает не оставаться в Турции, а двигаться дальше, особенно если для этого есть какие-то возможности. А сообщения европейских СМИ косвенно свидетельствуют о том, что, возможно, за ростом нелегальных проникновений в ЕС стоит воля турецкого руководства.

Видимо, из-за этого канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует визит в Анкару.

Как сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Меркель, обеспокоенная потоком мигрантов, в январе планирует провести встречу в Анкаре с президентом Турции Эрдоганом. На переговорах лидеры планируют обсудить вопросы миграционного кризиса и ситуацию в Сирии. В газете указывается, что Ангела Меркель обеспокоена будущим соглашения по мигрантам, заключенного Турцией и ЕС в 2016 году. Причиной такой обеспокоенности является постоянно увеличивающееся число беженцев из Сирии на границе Турции и на греческих островах.

Кстати, по данным немецкой газеты Die Welt, с начала текущего года в Евросоюзе существенно выросло число нелегальных иммигрантов, прибывающих именно через Турцию. В общей сложности в страны ЕС с начала января по середину декабря 2019 года нелегально въехали 70 002 человека, из них 67 741 человек — в Грецию, 197 — в Болгарию, 1803 — в Италию и 261 — на Кипр. Об этом говорится в недавнем отчете Еврокомиссии. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число незаконных въездов с территории Турции выросло на 46%, указывается в нем.

При этом число мигрантов, прибывших на греческие острова, в декабре впервые превысило отметку в 40 тысяч, хотя там имеются места для приема лишь 8530 беженцев, отмечается в документе. Увеличившееся количество прибытий в Грецию оказало серьезное давление на переполненные лагеря беженцев на островах Эгейского моря. Не хватает еды, одежды и лекарств, и греческое правительство переправляет все больше просителей убежища на материк.

Соответственно, европейцы начали задаваться вопросом, насколько Турция соблюдает соглашение о беженцах 2016 года? В рамках сделки Турция обязана размещать просителей убежища, которые прошли через ее территорию, у себя и не пускать их Европу. В обмен Турция получает 6 млрд. евро ($6,7 млрд. долларов) на финансирование кризиса сирийских беженцев. Однако, по данным Анкары, ЕС не выполняет своих обязательств.

«По сообщениям, иногда турецкие патрульные катера не вмешивались и даже направляли катера с беженцами в греческие воды после получения уведомления от греческой береговой охраны», — говорится в конфиденциальном отчете ЕС.

Если эти данные соответствуют действительности, то впору задаться вопросом: чего, собственно, добивается Анкара? Вспомним, Эрдоган и ранее не раз вытаскивал на свет мигрантскую карту, предупреждая ЕС вести себя более осмотрительно в других делах, касающихся их политических отношений. Быть может, настал момент, когда Анкара решила начать более серьезное давление на Брюссель? Ведь причин, способных вызвать такое решение, может быть немало.

А пока, как-то сгладить ситуацию попытался директор европейского агентства по охране внешних границ Frontex Фабрис Леджери. В интервью немецкому изданию Die Welt в четверг он заявил, что количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Евросоюза, значительно снизилось. Мол, предполагается, что до конца 2019 года пограничники насчитают около 120 тысяч нелегальных въездов в ЕС, а по словам Леджери, это примерно на 10% меньше, чем в 2018 году. Ну что ж, хорошо бы, если б все оказалось именно так.