Новый игрок «Карабаха» обвинил главного тренера бывшей команды в предвзятом отношении

Новый трансфер азербайджанского клуба «Карабах» Овусу Квабене обвинил главного тренера испанской «Кордобы» Рауля Агне, в которой находился на правах аренды, в уходе из команды.

В прощальном письме ганский нападающий пожаловался на унизительное отношение со стороны Агне. По его словам, найти общий язык с 49-летним специалистом было очень сложно: «Он даже не поздравил меня, когда я забил гол при исполнении пенальти в ходе матча с «Рекреативо».

Овусу резко высказался и в адрес спортивного директора «Кордобы» Альфонсо Серрано. По словам 23-летнего форварда, Серрано не хотел его отпускать до прибытия нового нападающего. «Карабаху» пришлось заплатить клубу 8 тыс. евро.

Напомним, что «Карабах» подписал контракт с Овусу Квабена сроком на 3,5 года.(report)