Турецкая валюта в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 14 лир за доллар. Как свидетельствуют данные начавшихся в понедельник торгов на валютной бирже, на данный момент курс колеблется в районе 14,5 — 14,8.

Эксперты связывают это с ожидаемым 16 декабря новым снижением учетной ставки центробанком Турции.

С начала текущего года турецкая валюта подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за $1 давали порядка 7,3 лиры.