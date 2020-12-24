Новые выплаты по-старому: кто получит 190 манатов?

В связи с введением усиленного карантинного режима в ряде регионов страны, и в частности в столице, безработным и неформально занятым, лишившимся дохода, вновь будет выплачена единовременная помощь в размере 190 манатов.

При этом, несмотря на то, что еще не произведены подсчеты, уже называется цифра тех, кто ее получат– примерно 600 тысяч человек. И тут возникает тот же вопрос, что и весной: как можно знать о количестве заранее? Напомним, что именно столько человек получили такие выплаты в предыдущие локдауны, но с тех пор закрылось не одно предприятие и армия безработных пополнилась.

Изначально было неправильно ставить какие-то ограничения по количеству людей, которые могут получить единовременную помощь от государства. Никакой логики в этом не было. Обратившихся могло быть намного больше или меньше этой цифры. Об этом # заявил экономист Натиг Джафарли.

«Сначала речь вообще шла о 200 тысячах в марте, потом цифра была поднята до 600 тысяч. Выделения из бюджета привязали к этой цифре, вероятно, это то, на что хватило денег у государства. Конечно, заранее правительство никак не могло знать о том, сколько людей реально нуждается в помощи. Весной было много недовольства со стороны тех, кто по всем критериям имели право на получение выплат, но из-за того, что квота в 600 тысяч была заполнена, они остались без ничего, не сумев даже пройти регистрацию», – говорит он.

Для получения помощи безработные регистрировались в марте-апреле, но с тех пор прошло 8 месяцев. Джафарли подчеркнул, что за это время очень многие люди потеряли работу, потому что закрывались рестораны, кафе, торговые точки.

«Даже визуально это видно. В центре столицы, не говоря уже о регионах, на многих объектах висят объявления о том, что они сдаются в аренду. Но правительство Азербайджана почему-то зациклилось на цифре 600 тысяч. В основном пособия будут выплачиваться на основе базы данных, собранной в марте-апреле. Правда, во время выступления в комиссии парламента министр труда сказал о том, что данные уточняются. Но не думаю, что за короткое время в них будут сделаны существенные корректировки. Правительство объявило, что за этот период было открыто 80 тысяч рабочих мест. И, понятное дело, что не все эти новые места были заняты безработными из числа 600 тысяч. Так что вполне вероятно, что многие из тех, кто весной не смогли зарегистрироваться, а также те, которые потеряли работу недавно, не получат ничего», –говорит экономист.

Он отметил также, что многие граждане жаловались, что им отказывают в выплатах на основании того, что на их имя зарегистрирована машина или есть земельный участок. Но, несмотря на жалобы в несправедливости такого подхода, критерии выдачи помощи не были пересмотрены.

По словам Джафарли, если бы учли все недочеты и зарегистрировали всех, кто нуждается в поддержке государства, могла получиться огромная цифра. Здесь уже не только экономика, но и политика сыграла свою роль. Как бы объяснили число безработных, если бы оно, например, в десять раз превысило статистические показатели? Сейчас резко выросшее число безработных – со 100 до 600 тысяч–объясняют пандемией и тем, что такая ситуация во всем мире.

«Людей, имеющих возможность работать, в стране около пяти с половиной миллионов, но официально работавших по найму было миллион шестьсот тысяч. Это в правительстве объясняли тем, что часть граждан занята в сельском хозяйстве, часть работает по VOEN. Играя цифрами в допандемийный период, был выведен скромный показатель безработицы — 4,8%», – говорит Джафарли.

Он подчеркнул, что проблема в том, что отечественная статистика безработицы не вписывается ни в какие рамки. В стране такая сложная процедура становления на учет в качестве безработного, что легче заняться поиском работы, чем добиться статуса безработного.

Как говорит экономист, если будет еще один локдаун и новые выплаты от государства, то все, скорее всего, будет проходить по той же схеме, что и ранее. Если посмотреть на объявленные на следующий год бюджетные цифры на социальные выплаты, там есть рост в размере около полумиллиарда манатов, но он в основном за счет увеличения выплат семьям шехидов, раненым, участвовавшим в освободительной войне в Карабахе.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов в свою очередь отметил, что в системе будет видно, кто из людей, ранее получивших помощь, трудоустроился. Соответственно, в этот раз они ничего не получат, зато список пополнится другими людьми, потерявшими работу. Он также напомнил, что есть немало критериев, по которым помощь не полагается.

«Но определенный процент граждан имеет бизнес, машины, недвижимость, которые оформлены не на них, и хотя у них есть доход и они не нуждаются, они получают 190 манатов от государства. Кроме того, помощь получают экономически неактивные люди, то есть те, которые и не пытаются где-то трудоустроиться. В стране, – говорит он, – безусловно, больше 600 тысяч безработных, но надо учитывать для получения пособия по безработицы одни критерии, для единовременной помощи другие. Если человек получает от государства какое-то пособие, социальную помощь, то на выплату в 190 манатов рассчитывать не может».