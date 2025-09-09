Немецкая компания Rheinmetall заключила контракт на поставку Украине мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом 8 сентября сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, контракт будет подписан на этой неделе на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне. Согласно этому, Киев получит новые системы Skyranger.

Паппергер заявил, что Украина получит первые партии вооружений уже в этом году. Он подчеркнул, что производственные мощности Rheinmetall способны выпускать от 70 до 100 башен Skyranger ежегодно с перспективой увеличения до 200 единиц. Эти системы пока не входят в арсенал бундесвера, пояснил он.

«Каждая из этих систем может контролировать территорию 16 кв. км, чтобы обеспечить полное отсутствие беспилотников. Это означает, что все дроны будут сбиты», — отметил Паппергер.