Украина получит от Литвы два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в микроблоге Twitter.

«Литва получила две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. В борьбе Украины против агрессора противовоздушная оборона является ключевым фактором», — подчеркнул Науседа.

При этом, глава литовского государства ожидает больше коллективных решений для поддержки Украины на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в июле в Вильнюсе.

В посольстве Литвы уточнили, что Украине передадут обновленные NASAMS, полностью готовые к интеграции в систему украинского ПВО.

Стоимость контракта составляет около 9,8 млн евро. Получение систем ПВО следует ожидать в течение трех месяцев. Также отмечается, что Минобороны Норвегии внесет дополнительный вклад, передав вспомогательное оборудование для комплексов NASAMS.

В посольстве уточнили, что планируемый пакет военной помощи Литвы Украине будет включать не только ракетные системы NASAMS, но и 10 бронетранспортеров M113. Следовательно, общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц.

Позднее в Twitter президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседи за решение приобрести и передать Украине два комплекса ПВО NASAMS.

«Это важный и своевременный вклад в защиту украинского неба и сохранение жизней украинцев. Итого к победе», — отметил Зеленский.