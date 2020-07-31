Новые вспышки коронавируса в Европе в ВОЗ связали с изменением поведения населения

Появление в последнее время, после смягчения карантинных ограничений, новых локальных вспышек коронавируса в ряде стран Европы вызвано изменившимся поведением населения. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

«Мы видим в европейском регионе рост числа стран, сталкивающихся с локальными вспышками и увеличением случаев заболевания. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, мы знаем, что это следствие изменения поведения людей», — отметила Тайлер, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего 28 июля о наличии признаков второй волны пандемии коронавируса в Европе.

Официальный представитель бюро ВОЗ подчеркнула, что в сложившейся ситуации «исключительно важна» роль каждого человека в противодействии распространению инфекции. По ее словам, каждый должен осознать, что «посредством правильного поведения» можно избежать передачи вируса. «Никто не находится в безопасности от этой болезни, пока все не находятся в безопасности», — заключила Тайлер. (ТАСС)