Новые критерии будут способствовать интеграции инвалидов в общество

22 июня 2020 года, выступая на коллегии по итогам первого полугодия текущего года в Министерстве труда и социальной защиты населения, министр Сахиль Бабаев заявил о том, что в Азербайджане разработан новый проект по оценке инвалидности.

Как заявил Сахил Бабаев, в системе оценки инвалидности будут применены новые критерии. «Применение этих критериев будет способствовать тому, что лица с инвалидностью смогут вести активный образ жизни, реализовывать существующий трудовой потенциал, продолжать трудовую деятельность на рынке труда, интегрироваться в общество. С учетом передовых мировых стандартов уже подготовлен новый законодательный проект», — сообщил министр.

# решило выяснить, о каких новых критериях в системе оценки идет речь и как эти критерии могут повлиять на жизнь инвалидов.

«Новые критерии оценки инвалидности подготовлены на основании стандартов Всемирной организации здравоохранения и европейских стран», — заявил глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

По словам Талыблы, в соответствии с этими критериями предполагается установление инвалидности на основании того, на сколько процентов была ограничена деятельность организма. «Это было сделано с целью расширения возможностей интеграции в общество лиц, имеющих инвалидность и продолжения их трудовой деятельности», — сказал # глава пресс-службы.