Новые изменения в УПК Азербайджана нарушают принципы Конвенции по правам человека?

С 15 июля 2020 года в силу вступают изменения в Уголовно-процессуальный кодекс страны.

В соответствии с этими изменениями, в Азербайджане станет возможным проведение уголовного процесса в формате видеоконференции. Данные изменения подготовлены в рамках исполнения указа Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года. Изменения предусматривают применение информационной системы «Электронный суд»; обеспечение продолжения уголовного процесса посредством видеоконференции с использованием преимуществ современных информационно-коммуникационных технологий в особых случаях, проведение непрерывной аудиозаписи всех судебных заседаний для обеспечения в более полной форме объективности составления протокола судебного заседания в соответствии с аудиозаписью.

Целью этих изменений является использование преимуществ современных информационных и коммуникационных технологий в уголовном процессе, а также обеспечить продолжение уголовного делопроизводства посредством видеоконференций в условиях особого карантинного режима и в других особых случаях.

Согласно пункту 1 статьи 6 Конвенции по правам человека, к которой присоединился и Азербайджан, государство обязано обеспечить публичный характер судебного разбирательства, который защищает участников судопроизводства от «тайного отправления правосудия вне контроля со стороны общественности» и служит одним из способов обеспечения доверия к судам — как к высшим, так и к нижестоящим.

# решило выяснить, не противоречит ли проведение уголовного процесса в формате видеоконференции принципам Конвенции по правам человека.

«Проведение уголовного процесса в формате видеоконференции лишает граждан права публичного разбирательства. Это однозначно является нарушением его прав и противоречит требованиям Конвенции по правам человека», — считает правозащитник Новелла Джафароглу.

«Если эта видеоконференция будет проводиться в режиме прямого эфира или же будет полностью размещена на сайте суда, то в этом случае можно говорить о сохранении какой-то публичности. Если же этого не будет, о публичности судебного разбирательства в данном случае говорить не приходится», — сказал # член Коллегии адвокатов Асабали Мустафаев.

«В азербайджанских судебных органах очень широко распространена фальсификация протоколов судебных заседаний.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс подразумевают проведение аудио и видеозаписи судебных заседаний. Это более не позволит судьям фальсифицировать судебные протоколы. Думаю, что изменения, сделанные в УПК, вовсе не противоречат принципам Конвенции по правам человека», — заявил # адвокат Камандар Насибов.

«Проведение уголовного процесса в формате видеоконференции противоречит не только Конвенции по правам человека, но и статье 127 Конституции Азербайджана, которая запрещает заочное судопроизводство уголовных дел», — сказал адвокат Эльчин Садыхов.

Мы решили выяснить, позволяет ли законодательство других стран проведение уголовного процесса в формате видеоконференции. Как мы выяснили, лишь законодательства России и Республики Беларусь подразумевают проведение опроса свидетелей в онлайн – режиме, но сами судебные заседания носят публичный характер.