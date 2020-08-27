Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение

В двух мечетях Крайстчёрча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.