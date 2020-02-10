Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили в карантин

Генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь сразу после прибытия в город помещен в карантин для профилактики распространения коронавируса.Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. По его словам 14-дневный карантин, введенный из-за распространения вируса 2019-nCoV, — это обязательная практика для прибывших из Китая.

Генконсул пребывает в своей резиденции, никаких визитов совершать не может, к обязанностям он приступить еще не успел. Из-за того что Шаочунь находится в карантине, «некоторые мероприятия свернулись», отметил Харлов. (DW)