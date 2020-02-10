Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили в карантин

Генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь сразу после прибытия в город помещен в карантин для профилактики распространения коронавируса.Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. По его словам 14-дневный карантин, введенный из-за распространения вируса 2019-nCoV, — это обязательная практика для прибывших из Китая.

Генконсул пребывает в своей резиденции, никаких визитов совершать не может, к обязанностям он приступить еще не успел. Из-за того что Шаочунь находится в карантине, «некоторые мероприятия свернулись», отметил Харлов. (DW)

| 2020-02-10T22:43:27+00:00 11 февраля 2020, 00:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss