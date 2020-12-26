Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта

В постановление Кабинета министров Азербайджана №336 от 12 сентября 2020 года «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом» внесены изменения.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Report.

Учитывая сложившуюся в Азербайджане санитарно-эпидемиологическую ситуацию, согласно принятому решению в первые дни 2021 года по всей стране будет приостановлено движение общественного транспорта:

— С 00:00 2 января до 06:00 4 января;

— С 00:00 9 января до 06:00 11 января;

— С 00:00 16 января до 06:00 18 января;

— С 00:00 23 января до 06:00 25 января;

— С 00:00 30 января до 06:00 31 января

Решение вступит в силу 28 декабря.