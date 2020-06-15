Новое поселение на Голанских высотах – предвыборный подарок Трампу

Израиль с 14 июня начинает реализацию «практических шагов» по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп (Высота Трампа) на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», — распространила высказывание премьера его канцелярия.

Правительство утвердило 14 июня создание на Голанских высотах нового поселка Рамат-Трамп, передает израильский портал «Детали». Министерству по делам поселений поручено вместе с министерством строительства начать создание инфраструктуры поселка и подготовиться к приему первых его жителей.

Поселок Рамат-Трамп получил свое название в честь 45-ого президента Израиля Дональда Трампа в знак признательности за его признание «законности» аннексии Голанских высот. Поначалу имя Трампа хотели присвоить одному из существующих населенных пунктов на Голанских высотах, но после того, как эта идея встретила сопротивление со стороны местных жителей, было решено создать новый поселок.

«Мы готовы выполнить решение правительства. Заселение Рамат-Трамп первыми несколькими десятками семей начнется в самое ближайшее время, а в будущем этот поселок сможет вместить в себя 300 семей», — сообщила министр по делам поселений Ципи Хотовели.

Газета The Jerusalem Post напоминает, что правительство одобрило первоначальный бюджет для создания поселения. Кабинет выделил 8 млн шекелей (около 2,3 млн долларов), которые направят на планирование и строительство в поселении временных сооружений.

Следующим шагом на пути к созданию поселения будет продажа земли под строительство, отмечает газета.

О планах создания на Голанах поселения в честь Трампа Нетаньяху объявил еще в апреле 2019 года, месяц спустя после того, как президент США подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Напомним, что до этого США уже признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство.

Церемония закладки поселения состоялась в июне прошлого года в присутствии посла США в Израиле Дэвида Фридмана. «Благодарю премьер-министра Нетаньяху и Государство Израиль за эту большую честь!» — написал тогда Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Стоит напомнить, что Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял решение об их аннексии. Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, этот район по-прежнему считается оккупированной территорией. Неоднократные попытки урегулировать территориальный вопрос между Израилем и Сирией в 1990-е годы закончились провалом.

Нельзя исключать, что нынешние шаги руководства Израиля делаются непосредственно в интересах президента США. Сейчас уже идет предвыборная борьба в Америке, а Дональд Трамп, судя по его шагам последних лет, желает прослыть политиком, которому удалось в какой-то мере развязать тот сложный клубок застарелых проблем, в котором десятилетиями пребывает Ближний Восток. Голанские высоты – как раз один из таких конфликтных узлов.

Есть мнение, что эту часть территории Сирии Израиль оккупировал в свое время из-за того, что это весьма удобный плацдарм для нанесения ударов по его северным районам, в частности, по такому крупному городу как Хайфа. Но даже такие резоны не дают права ни одному государству захватывать и удерживать под своим контролем суверенные территории соседних стран.

Сирия не решалась вернуть эти свои земли даже во времена стабильности, а уж теперь, когда официальный Дамаск не контролирует многие другие регионы страны, идея войны за Голаны отодвигается на еще более неопределенные сроки. Видимо, этими обстоятельствами и руководствовались Трамп с Нетаньяху, когда решили, что настал момент для США признать эти высоты частью Израиля.

Но даже если это так, нет никаких гарантий, что такое положение вещей останется вечным. Например, вряд ли можно думать, что вслед за Вашингтоном свою позицию на сей счет изменит и ООН. Хотя бы потому что абсолютное большинство государств мира продолжает считать Голанские высоты оккупированной частью Сирии.

Вот что, например, заявил 14 июня в интервью сразу нескольким изданиям бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт – во время попыток в 2007-2008 году подписать мирный договор с кланом Асадов, надо было уступить Сирии Голанские высоты: «Если бы мы заключили договор с Асадом при турецком посредничестве — и в 2008 году мы были к этому очень близки, — в Сирии не было бы гражданской войны и вся реальность вокруг нас выглядела бы совершенно иначе».