Национальный совет по планированию и строительству Израиля утвердил план создания нового еврейского поселения в семи километрах от сектора Газа. Об этом пишет Haaretz.

Сообщается, новое поселение будет называться «Ханон» неподалеку от города Нетивот. Отмечается, что, вопреки практике, в дискуссиях комиссии принял участие министр охраны окружающей среды Идит Силман.

До этого стало известно, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.