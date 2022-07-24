Редакция проекта «НО. Новая рассказ-газета» сообщила, что в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали его сайт Novaya.no. «За «дискредитацию». Без объяснения, в чем она состоит. Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты — а весь сайт и сразу. Очевидно, все же — за образ мысли», — указали журналисты в Telegram-канале в воскресенье, 24 июля.

По их словам, сайт закрыли через семь дней и девять часов после начала его работы. Письмо от Роскомнадзора с предупреждением о предстоящей блокировке было получено вечером 23 июля, а уже спустя два часа доступ начали закрывать.

«Утром в воскресенье кое-где сайт был еще доступен. А где-то висела стыдливая надпись «Подключение не защищено». Удивительное словосочетание, означающее, что принимающие решение о блокировке чужого творчества бояться написать правду: «Запрещено цензурой». Не дождутся. А читатели — дождутся: свободный мир богаче примитивных ведомств», — заявил коллектив издания.

В середине июня главный редактор приостановившей работу после вторжения РФ в Украину «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил опланах выпуска журнала «НО». «Готовим для вас, несмотря ни на что, новый журнал — приложение к остановленной газете. Так и будет называться, по нашему первому слогу: «НО». И запустим под таким же названием Ютуб-канал», — сообщил лауреат Нобелевской премии мира.

В марте «Новая газета» объявила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания российского вторжения в Украину. Издание объяснило это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего «газета не может продолжать работать». Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект «Новая газета. Европа». (DW)